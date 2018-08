Groenen willen opnieuw beginnen met bomenplan Van Zwietenpark Maaspoort

zomer vol zorg Een topbaan, maar helaas nooit meer dan een week vakantie

14:57 DEN BOSCH - Iedereen wil wel op vakantie in de zomer, maar soms gaat dat nou eenmaal niet. Coördinator Anja Kouwenberg van kinderboerderij Oosterhoeve is niet heel blij met de exotische temperaturen van de afgelopen weken. "Dan zie ik ons schaap van 15 weer in de zon liggen ... Ja, dat is wel een zorg."