Groot deel oppositie steunt plannen nieuwe coalitie Den Bosch

Chauffeur in beroep tegen taakstraf voor fataal ongeluk met vrachtwa­gen­wiel in Den Bosch

6 juni DEN BOSCH - De 31-jarige vrachtwagenchauffeur die vorige maand werd veroordeeld omdat een losgeraakt wiel een fataal ongeluk veroorzaakte, gaat in hoger beroep tegen zijn werkstraf. De man uit Veen is het totaal niet eens met de uitleg van de rechtbank over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het bizarre en tragische ongeluk in Den Bosch.