Grootste klok Sint-Jan handmatig luiden: 'Kenners horen het verschil'

Klokkenluiders zijn tientallen jaren geleden door elektriciteit verdreven uit de Sint-Jan. Maar de gemeente steunt het plan van het Bossche Klokkenluiders Gilde om geld in te zamelen om de grootste klok van de kathedraal regelmatig handmatig te laten luiden. Er is 20.000 euro nodig om maatregelen te nemen.

"Kenners zullen het verschil direct horen", zegt John Vermulst, voorzitter van het gilde, dat onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheden om de oorspronkelijke ophanging te installeren. "Zoals in zoveel gebouwen zijn kort na de Tweede Wereldoorlog ook in de Sint-Jan de rechte assen waaraan de elf luidklokken hangen vervangen door krukassen. Door deze bevestiging raakt de klepel de klepelwand korter, waardoor je een beter geluid krijgt. Voordeel van de oorspronkelijke ophanging is ook dat het bovenste deel van de klok minder wordt belast."

Excursie

Volgens Vermulst zijn er steeds meer (kerk)gebouwen waar klokken met de hand worden geluid. "Een tijd geleden was het Utrechts Klokkenluiders Gilde bij ons op bezoek voor een excursie. Zij stonden ervan te kijken dat je geen enkele klok in de Sint-Jan met de hand kunt luiden zoals dat wel in de Domtoren gebeurt."

Het Bossche Klokkenluiders Gilde heeft al een poosje geleden een klok geselecteerd voor het ouderwetse handwerk. Het gaat om de Noteman: twee meter hoog en breed, een kilo of 5750. Het gevaarte is genoemd naar Jacob Noteman uit Leeuwarden, die in 1642 tien klokken heeft geleverd aan de Sint-Jan.

Touw

Het gilde heeft de gemeente een tijdje terug gevraagd om circa 2000 euro subsidie, waarmee het met wat ingrepen mogelijk zou zijn een motor in de toren af te koppelen en ruimte te maken, zodat de klok met een touw kan worden geluid.

Wat het gilde betreft zou het bij een dag blijven. Maar de gemeente wil meer. Volgens een woordvoerder is het 'zonde om 2000 euro te betalen voor een eenmalige actie'. De gemeente heeft haar zinnen gezet op een grote geldinzameling, die 20.000 moet opleveren voor een 'permanente installatie'.

Het is de bedoeling dat klokkenmaker Eijsbouts op open monumentendag (8 en 9 september) een verrijdbare klok op de Parade zet, om ruchtbaarheid te geven aan het project. De gemeente neemt de kosten hiervoor op zich.