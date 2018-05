Grote brand in boerderij in Vinkel, brandweer probeert omliggende panden te redden

VINKEL - Er woedt een grote brand in een boerderij aan de Kaathoven in Vinkel sinds 23.55 uur. De brandweer is groots uitgerukt, ook om de omliggende panden te redden. Vooralsnog is het onduidelijk of er iemand aanwezig was in het pand.