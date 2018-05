Grote brand in boerderij in Vinkel, brandweer voorkomt ontvlammen schuur met 110 kalfjes erin

Nog steeds onderzoek naar overval op vrouw (74) in Den Bosch

4 mei DEN BOSCH - De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar de beroving op 11 december vorig jaar van een 74-jarige Bossche vrouw in haar woning in de wijk Kruiskamp. Op 12 maart werd een 19-jarige Bossche verdachte aangehouden. Hij mocht na verhoor naar huis. ,,Maar hij is nog steeds verdachte'', aldus een woordvoerder van de politie vrijdag.