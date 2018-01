Grovere maatregelen gezocht voor berg hoogwaterafval bij de Maas in Den Bosch: 'Te veel om met de hand op te ruimen'

Horecanieuws: Danza gaat verder als Barzza, maar de Spaanse keuken blijft

17:13 Do 11 jan. Jarenlang was Danza een begrip in de Stoofstraat, maar sinds kort gaat de zaak door het leven als Barzza. Want 'de Spaanse keuken is meer dan alleen all-you-can-eat tapas', stelt Pieter Maréchal.