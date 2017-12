Halfuur file op A2 na ongeluk bij Empel, hoofdrijbaan dicht voor traumahelikopter

Bossche Sferen: Integratie begint met een goed gesprek

13:37 DEN BOSCH - Bosschenaren die in gesprek gaan met nieuwe Nederlanders. Kopje koffie erbij en praten over van alles en nog wat. Een simpel doch doeltreffend project. Op woensdag 29 november vond zo'n bijeenkomst plaats in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.