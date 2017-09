HAS Hogeschool uit Den Bosch breidt uit naar Bergen op Zoom: zoveel meer dan een landbouwschool

Dat HAS Hogeschool kiest voor de 'Zuidwestelijke Delta' is niet toevallig, legde HAS-directeur Godfried Hijl bij de presentatie uit. West-Brabant is van oudsher sterk in groente en fruit. De agrofoodsector is een belangrijke economische peiler én een grote werkgever. Denk aan Suiker Unie (Cosun), het Agro Food Cluster (AFC) in Dinteloord dat zojuist groenteveredelaar Rijk Zwaan heeft binnengehengeld en Green Chemistry Campus op het terrein van chemiegigant Sabic in Bergen op Zoom waar gewerkt wordt aan biobased industry.



Wat die bedrijven en HAS Hogeschool gemeen hebben? Innovatiedrang. Al lopen die vernieuwingen niet altijd even gladjes. Vanwege de crisis en lage olieprijs had de Green Chemistry Campus er de laatste jaren moeite mee om zich goed op de kaart te zetten. Maar het economisch tij keert. Wie de afgelopen maanden op de stoep stond bij de campus in Bergen op Zoom? ,,Een groep van 20 studenten van HAS Hogeschool'', meldt een blije campusdirecteur Petra Koenders. Studenten die azen op stages en, als het even kan, echte banen. HAS-woordvoerster Florieke Koers weet dat bijvoorbeeld groenteveredelaar Rijk Zwaan de afgestudeerden van de Bossche hogeschool graag ziet komen. Met een vestiging in Bergen op Zoom wordt die onderlinge kruisbestuiving alleen maar beter.