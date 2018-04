Hebben we écht 12 abortusklinieken nodig?

Plannen voor abortuskli­niek in Den Bosch, ondanks protest van 'concurrent' uit Eindhoven

19 april DEN BOSCH - Er zijn vergevorderde plannen voor een abortuskliniek in Den Bosch. Daarmee is het tweede kliniek in Brabant. De 'concurrent' in Eindhoven maakt zich zorgen. ,,Dit is kapitaalvernietiging."