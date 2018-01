Heibel bij Katholiek Nieuwsblad: hoofdredacteur én directeur weg

Filmster (19) wereldberoemd windfilmpje meldt zich: 'Geen toneel, het was super heftig'

19 januari DEN BOSCH – Het wereldberoemde filmpje van een man die door een windvlaag in Den Bosch omver wordt geblazen, is in scène gezet, denkt een ruime meerderheid van de lezers van deze krant. Onzin, zegt de 19-jarige Evie uit Esbeek. Zij is de maakster van de video die binnen een half uur het hele land over ging. ,,Dit was een hele heftige situatie, we werden letterlijk door de wind meegesleurd."