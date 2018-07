Heijmans experimenteert met flexibele zonnecellen op vangrail

Geen zitzak en strip in cel politiebu­reau en rechtbank in Den Bosch

18 juli DEN BOSCH - De politie gaat 'zo veel mogelijk kindgericht te werk' als minderjarigen in een cel van het Bossche politiebureau belanden. Maar er zijn geen plannen voor een zitzak, picknicktafel en Donald Duck zoals het geval is in een zogenaamde ophoudcel in de rechtbank in Middelburg. De rechtbank in Den Bosch overweegt evenmin een abonnement op het stripblad.