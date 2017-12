Helikopter vliegt over Den Bosch op zoek naar dieven van kluis

Bestuursraad van Empel wil niet te veel vrachtwagens door het dorp

9:23 DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil meedenken over een opslagplaats voor bouwmateriaal tijdens bouwprojecten die de komende jaren in Empel op stapel staan. Dat heeft projectleider Stadsontwikkeling Eric van Winsen dinsdagavond in de bestuursraad van Empel gezegd.