Henk Krol in Opgelicht?!: 'Betrouwbare slotenmakers moeten in lijst staan met keurmerk'

Boetes van 10.000 euro voorkomen nieuwe vechtpar­tij tijdens buurtfeest in Den Bosch

15:25 DEN BOSCH - De gemeente denkt dreigend geweld tijdens een buurtfeest in de Bartjes op 2 september in de kiem te hebben gesmoord. Tijdens de buurtdag zou het gaan om een 'vervolg' van een vechtpartij op 26 augustus in café de Druif. Tijdens een incident in dat horecabedrijf aan de Bossche Markt raakte een 63-jarige Bosschenaar gewond.