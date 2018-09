Bossche politiek netwerkt in het café en dat heeft een prijs

De (lokale) horeca vaart er wel bij, of dat nu in Rosmalen of Den Bosch is. Veel politieke partijen spreken af in de kroeg, om bij te praten met de kiezer of sfeer te kweken binnen de partij. Drankje erbij, een bittergarnituur of gewoon een kleine maaltijd. Bij Perron 3 of Villa Fleurie in Rosmalen, De Druif of Het Bonte Palet in Den Bosch. En de rekening? Die wordt betaald door de gemeente Den Bosch en uiteindelijk dus de belastingbetaler.