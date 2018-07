Het loopt de spuigaten uit met Bossche bedelaar Charlie: 'Geen reclame'

Heijmans experimen­teert met flexibele zonnecel­len op vangrail

14:19 ROSMALEN/HEERHUGOWAARD - Kunnen de vele duizenden kilometers vangrail in ons land bijdragen aan de energieproductie? Heijmans uit Rosmalen is hiervoor een proef gestart met flexibele zonnecellen op een geleiderail langs de provinciale weg N194 bij Heerhugowaard. Het proefstuk is 72 meter lang.