Het ultieme kerstgevoel! Coca Cola-kersttruck komt naar Den Bosch en Tilburg

Op deze 'racebaan' in Rosmalen is 30 de max, maar komen 50-ki­lo­me­ter­drem­pels te liggen...

17:29 ROSMALEN – Met de blinkende rechte streep asfalt die nu op het laatste deel van de Vlietdijk(-Noord) naar de nieuwe buurt De Lanen in Rosmalen loopt, zou Max Verstappen wel raad weten. Ook al komen er nog drempels in de in februari te openen weg te liggen.