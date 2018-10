Hij woont in Den Bosch, komt uit Syrië en zijn naam is Diaa, met de D van doorzetter

Waarom de film Zwaar Verliefd! zich niet afspeelt in de Randstad? 'Den Bosch is te mooi om niks mee te doen'

7:00 Di 2 okt. Sinds regisseur Jamel Aattache in Den Bosch kwam wonen, wist hij dat hier een film op moest nemen. Dat werd Zwaar Verliefd!, met onder meer Jim Bakkum. Zo schittert niet een plaats in de Randstad, maar de Brabantse hoofdstad straks in meer dan honderd bioscoopzalen. ,,Den Bosch is te mooi om niks mee te doen."