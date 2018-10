Hippe Happen Festival redt het niet meer alleen na verregende editie

ROSMALEN - Het is maar zeer de vraag of het populaire Hippe Happen Festival volgend jaar haalt. Het geld is op en de organisatie vraagt financiële hulp van bezoekers.

Vol vertrouwen was de organisatie van het Hippe Happen festival op weg naar het eerste lustrum in 2019. Sinds de start in 2015 was de populariteit van het meerdaagse evenement langs de Groote Wielenplas flink gestegen. Bezoekers en deelnemende foodtrucks waren enorm enthousiast. De editie 2017 bijvoorbeeld was een ongekend succes. De organiserende stichting kon dan ook elke keer wat geld opzij leggen voor het eerste lustrum in 2019.

Maar toen kwam editie 2018. De zomer was nog nooit zo zomers geweest. In september kwam het kwik bijna elke dag ruim boven 20 graden uit. Goede vooruitzichten voor het festival dus voor het weekeinde van 21, 22 en 23 september. Maar juist in die dagen veranderde het weer plots, dook de temperatuur dik onder de 20 graden, stak een forse wind op en viel de regen soms met bakken uit de lucht. De organisatie en gemeente moesten zelfs de derde dag uit voorzorg schrappen.

Het familiefestival met keukens op wielen, live muziek, dj's, theater en kinderactiviteiten dacht aanvankelijk dit onverwachte stootje te kunnen hebben. Toen alle rekeningen waren opgemaakt, bleek het geld op. Bestuurslid Ariënne Hazenberg: ,,We hebben zelfs een kleine min maar die kunnen we net oplossen. Maar er is geen buffer meer en we vinden de risico's te groot. ,Hippe Happen werkt met een begroting van bijna 1,5 ton. “