Hoe werd er gestemd in uw wijk? De uitslag per stembureau in Den Bosch op kaart

Roken langs voetbalveld verboden bij Wilhelmina Den Bosch, OJC Rosmalen volgt: 'Het ziet er ook niet uit'

24 maart DEN BOSCH - Roken langs het sportveld, terwijl kinderen hollen achter een bal. Dat beeld kan niet meer anno 2018, en dus is bij RKVV Wilhelmina - als eerste club in de regio - roken op vrijwel het hele sportterrein verboden. Lang zullen ze niet de enige zijn: OJC in Rosmalen voert dezelfde maatregel in, mogelijk al voor 1 mei.