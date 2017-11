Holland Recycling uit Boxtel wint eerste MVO Award

Nieuwe talkshow: Burgemeester Mikkers kan zelf steeds meer over Den Bosch zeggen

23 november DEN BOSCH – Burgemeester Jack Mikkers gaf bij zijn intrede in Den Bosch aan onder de huid van de stad en de inwoners te willen kruipen. Dat is de afgelopen weken begonnen met een stadstour: op bezoek bij allerlei bedrijven en instellingen en nader kennismaken met de politieke partijen op steeds weer een andere plaats in de gemeente. Die inburgering krijgt dinsdag 28 november een vervolg in een (nieuwe) talkshow in de Verkadefabriek.