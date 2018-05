Hond overleeft aanval door vechthonden niet: ‘Wat als het een kind was geweest?’

DEN BOSCH – Jan Maarten Hendriks liet op Hemelvaartsdag hun 14-jarige hond Taffy uit. Uit het niets wordt de hond onderaan de Empelsedijk in Den Bosch aangevallen door twee ‘vechthonden’. Taffy overleeft het niet en is inmiddels begraven. De aanval staat nog vers in zijn geheugen, maar Hendriks denkt al na over vervolgstappen. ,,We denken na over een burgerinitiatief om dit soort gevaarlijke situaties uit de wereld te helpen.”

Hendriks zag de aanval op zijn hond niet aankomen. ,,De honden kwamen ogenschijnlijk rustig onze kant op.” Ineens vielen de vechthonden aan. ,,Het ging zo snel, ik denk niet eens dat mijn hond de aanval heeft zien aankomen. Het gebeurde tien meter van mij af en ik was ook te laat om in te grijpen. Als ik ertussen had gestaan, hadden ze mij misschien wel gepakt.”

Volledig scherm Taffy overleefde de aanval niet. © Jan Maarten Hendriks Hoe Hendriks het er dan vanaf had gebracht, blijft gissen. De honden waren in ieder geval zeer sterk. ,, Ik sprong er meteen op en probeerde de honden van Taffy af te trekken. De eigenaar probeerde hetzelfde, het lukte niet en we zijn allebei toch flinke mannen.”

Taffy overleefde de aanval uiteindelijk niet. Hij werd na de aanval door de dierenambulance opgehaald en daarna door een dierenarts behandeld. Hoezeer deze ook zijn best deed, het mocht niet baten. Het hondje overleed aan zijn zware verwondingen. ,, Een oor lag er half af, zijn nek was kapot gebeten en de luchtpijp was beschadigd.” De hond werd vrijdag begraven.

Quote Dat je hond voor je ligt te creperen dat vergeet je niet zomaar Jan Maarten Hendriks

Kinderen

De aanval is twee dagen geleden, maar Hendriks kan de aanval nog zo voor de geest halen. ,, Ik lig er niet wakker van, maar zie het nog zo voor me. Dat je hond voor je ligt te creperen dat vergeet je niet zomaar.”

Inmiddels denken Hendriks en zijn vrouw na over de vervolgstappen. ,,We hebben aangifte gedaan bij de politie en die namen het heel serieus. Ook de dierenpolitie was daarbij aanwezig. We zijn twee uur op het bureau geweest.”

,,We denken na over een burgerinitiatief om deze gevaarlijke situaties de wereld uit te helpen”, gaat Hendriks verder. ,,Op de Empelsedijk laten veel ouders met kinderen een hond uit. We hebben negen kleinkinderen. Wat als een van hen daar had gelopen en was aangevallen, dan was het ook klaar geweest.”

Quote Ze zijn zo dom geweest om die honden ongelijnd uit te laten Jan Maarten Hendriks

Schandpaal

Hendriks benadrukt dat dit niet gericht is tegen de eigenaren van de honden die hem zijn Taffy kostten. ,,Ik hou er niet van om mensen aan de schandpaal te nagelen. De man van het stel hielp me om Taffy los te krijgen, ze hebben meteen de rekening van de dierenarts betaald en die was toch dik 1000 euro. Ze stellen zich heel fatsoenlijk op in deze zaak, al zijn ze wel zo dom geweest om die honden ongelijnd uit te laten. Het was wel uitlaatgebied dus het mag, maar ik heb via via begrepen dat de eigenaren hun honden zelf ook niet echt vertrouwden.”