Hondekop uit 1960 op station Den Bosch

DEN BOSCH - Liefhebbers van oude treinstellen kunnen morgen terecht op het station in Den Bosch: daar arriveert om 14.30 uur de Hondekop - of Mat’54 - uit 1960. Het nostalgische treinstel wordt ingezet voor vervoer van deelnemers aan de 68ste editie van Ome Joop’s Tour. De deelnemers aan deze jeugdwielertoer, bedoeld voor kinderen die normaal gesproken niet op vakantie gaan, vertrekken 's ochtends vanuit Groningen. De kinderen komen naar Den Bosch en stappen daar op de fiets om zondag, de traditionele rustdag van Ome Joop's Tour, door te brengen in De Efteling. Het treinstel, in bezit van de Stichting Hondekop, is gebouwd bij Werkspoor in Utrecht gebouwd en is met honderd meter de langste museumtrein van Nederland.