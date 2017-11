Honderden spiegelkarpers uitgezet in Brabantse wateren

ROSMALEN - Het gaat niet al te best met de stand van de spiegelkarper in de Brabantse wateren. Het aantal is de afgelopen decennia door meerdere oorzaken drastisch verminderd. Om daarin verandering te brengen zetten vrijwilligers onder auspiciën van Sportvisserij Zuidwest Nederland op deze zaterdag honderden exemplaren van deze specifieke vissoort uit. Dat gebeurt onder meer in de Maas bij Macharen en het Maximakanaal onder de rook van Rosmalen.

Een bijzondere en ietwat mysterieuze vis, dat is de spiegelkarper in de ogen van sportvisser Wim Hanegraaf. ,,Om te beginnen is een dergelijke vis voorzien van een werkelijk uniek schubpatroon. Geen enkel exemplaar is hetzelfde. Daarbij moet worden aangetekend dat spiegelkarpers over het algemeen niet bijster veel schubben bezitten. Ze kunnen liefst vijftig à zestig jaar oud en maximaal vijftig kilo zwaar worden.

De vissen, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Azië, paren bij voorkeur in water met een temperatuur van een graad of achttien", lepelt Hanegraaf op. ,,Om het beeld nóg completer te maken: ze zijn best slim en laten zich niet zo makkelijk vangen. Zeker niet twee keer vlak achter elkaar. Al is de mens als het puntje bij paaltje komt toch altijd net ietsje slimmer."

Driehonderd vissen

Hij bevindt zich langs de Maas bij Macharen, waar driehonderd vissen (zeshonderd kilo) worden gelost door kwekerij Vandeput uit het Belgische Zonhoven. Paul Hendrix, een andere sportvisser, staat paraat bij het Maximakanaal, niet ver van de Rosmalense Plas. Dáár worden 125 vissen gelost. ,,Ze zijn allemaal een jaar of drie oud. Voordat we de vissen uitzetten, wordt ze eerst gefotografeerd. De lens van de camera richt zich telkens uitsluitend op de linkerflank. Elke foto, waarop uiteraard duidelijk een nummer zichtbaar is, wordt opgeslagen in een database", legt Hendrix uit.

Sportvissers

,,En nu komt de clou: wanneer een sportvisser ergens een exemplaar aan de haak heeft geslagen, is het de bedoeling om op identieke wijze een foto van de vangst te maken. De betreffende foto dient vervolgens te worden gekoppeld aan de databank. Dat levert vanzelfsprekend een schat aan informatie op, onder andere over het migratiepatroon en de groei(snelheid) van de vissen. Maar dit project heeft natuurlijk ook een positieve invloed op de biodiversiteit."

In het kanaal in de Henriëttewaard bij Engelen worden vandaag eveneens spiegelkarpers uitgezet.