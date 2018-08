Hondje loopt de A2 op bij Empel, stilgezet verkeer juicht bij goede afloop

Groot verdriet bij Jumbo Den Bosch na tragische dood Yoni Kerver: 'Zo weinig wat we kunnen zeggen'

17:31 DEN BOSCH - Supermarkt Jumbo in Hintham heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van de tragische dood van Yoni Kerver uit Den Bosch. De 21-jarige werknemer viel in de Kroatische stad Zadar van een stadsmuur en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. ,,Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen."