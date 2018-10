Horeca Den Bosch boos: 'Buitensporige verhoging belasting'

Het zat wat verstopt in de gemeentebegroting 2019. Maar de brief die deze week bij de horecaondernemers in Den Bosch op de mat is gevallen is helder: de terrasbelasting die horeca-ondernemers moeten betalen gaat fors omhoog. In het Paleiskwartier is de verhoging maar liefst 350 procent en in Rosmalen 100 procent.