Huis beschoten in Den Bosch: voordeur beschadigd, schutter voortvluchtig

Een belezen bakker met passie stopt ermee

19:30 ROSMALEN - Een waar bakkersgeslacht, de Van Zuylens. Rond 1670 was ene Rogier al meesterbakker in Den Bosch. De Van Zuylens vestigden zich in de eeuwen daarna in de regio. Rogier van Zuylen werd ook nog eens beboet omdat hij broden verkocht met te weinig gewicht. ,,Hij heeft het toch nog tot voorman van het bakkersgilde geschopt", weet nazaat Arnold.