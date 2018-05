Ideetje: Laat criminelen hun drugsafval naar milieustraat brengen'

Moreel standpunt

Woordvoerder Tom Kiel van Changing Perspective schat in dat de kans klein is dat Brabant zijn suggestie zal omhelzen. ,,Zolang de autoriteiten in Brabant vanuit een moreel standpunt drugs blijven afkeuren zal zo'n pragmatische oplossing worden afgewezen. Jammer, want het probleem wordt steeds groter. Als de pillenmakers het afval niet meer kwijt kunnen in het bos, dumpen ze het in het riool of in de rivier."