IJspegels dreigen van viaduct te vallen, verbindingsweg van A59 naar A2 bij Hintham dicht

Hoe erg is het in de Brabantse ge­zond­heids­zorg? Eerst geen geld, nu geen mensen

17 maart Hoe nijpend is het tekort aan goed personeel in de gezondheidszorg in Brabant? De komende jaren dreigt landelijk een tekort van 125.000 zorgmedewerkers. Drie Brabantse hulpverleners vertellen over gebrek aan collega's en het slechte imago van de zorg. ,,Hoezo is levens redden minder stoer dan op kantoor zitten?"