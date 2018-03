In Den Bosch dood gevonden Marcin Naus (32) waarschijnlijk door geweld om leven gekomen

DEN BOSCH – De 32-jarige man die maandagavond in de Ertveldplas in Den Bosch dood is gevonden, is naar alle waarschijnlijkheid om het leven gebracht. Het gaat om de 32-jarige Marcin Naus is, een Poolse man die al langere tijd in Nederland was en een zwervend bestaan leidde. Hij was volgens de politie vaak in de binnenstad van Den Bosch te vinden.