Inbraakgolf in auto's Rosmalen: airbags, navigatiesystemen en een stuur meegenomen

De stad van... Daan Jansen: 'Bij studenten­ver­e­ni­ging Animoso kent iedereen elkaar'

11:49 Deze keer in De stad van... vertelt Daan Jansen over zijn Den Bosch. Hij is voorzitter bij studentenvereniging Animoso. DEN BOSCH - Daan Jansen (21) vindt Animoso klein, maar fijn. ,,Ongeveer honderd leden zijn actief. Het is een heel hechte gezellige groep. Met carnaval feesten we met een heel grote groep. Ook gaan we vaak met z'n allen naar festivals in Den Bosch. In andere steden heb je soms gigantische verenigingen, dat lijkt me niks. Hier kent iedereen elkaar goed."