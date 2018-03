Incident met gevaarlijke stof bij Pierson College in Den Bosch

Migranten gaan stemmen: 'Mijn stem telt even zwaar als die van iemand anders'

14:43 DEN BOSCH - ,,Mijn stem is net zoveel waard als die van iemand anders", zegt de 45-jarige Mostapha Boucharrou in 't Buurthuis in Den Bosch-West dat vandaag is omgeturnd tot stemlokaal. ,,Ik heb altijd gestemd. Ik voel me betrokken bij de maatschappij."