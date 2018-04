Informateur Looijen nu ook formateur Bossche coalitie grote vier én Rosmalens Belang

Rosmalens Belang is in de ogen van Looijen, de de gesprekken met de fractievoorzitters, wel een stabiele en loyale bestuurspartij die het evenwicht tussen de vier grote partijen niet zal verstoren. ,,De vier grootste partijen vormen een balans in zichzelf. Zij hebben een gedeelde visie over de stad en de dorpen'', aldus Looijen.

In een eerste reactie verklaarde Judith Hendrickx van De Bossche Groenen verrast te zijn. ,,Bij deze verkiezingsuitslag is er de morele plicht om ons aan tafel uit te nodigen. De kiezer wil naar een progressieve koers, nu is gekozen voor voortzetting van het huidige beleid. En dat wij onervaren zouden zijn, is een gezocht argument. Ik zit al acht jaar in de raad, mijn buurman (Will Hoeben, red.) is al vier actief in de raadscommissies en mijn buurvrouw (nieuweling Rianneke Mees, red.) traint zelfs gemeenteraden in het land.''