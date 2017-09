‘Insectenfabriek’ Protix trekt aanvraag Poeldonk in, alternatieve locatie in Den Bosch is lastig

In een bijlage bij de brief aan de raad zetten de wethouders tien locaties op een rij die samen met Protix bekeken zijn. Daarbij De Brand, De Brand II, Treurenburg, Rietvelden, Empel zuid en noord, Rosmalense Plas en Heesch West. De meeste locaties vielen af omdat ze of te klein zijn, niet passen in het bestemmingsplan of al in optie zijn bij andere bedrijven. De Brand II viel (vooralsnog) af omdat die locatie waarschijnlijk pas in 2019 beschikbaar is. Voor Heesch West geldt dat voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein alle procedures nog moeten beginnen en er nog helemaal geen zicht op is wanneer daar de eerste bedrijven zich kunnen vestigen.