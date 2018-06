Inval op woonwagenkamp aan Deutersestraat in Den Bosch

De val (2)

8:43 Een halve eeuw geleden telde Den Bosch veertig kerken, kloosters en kapellen. Hemelse gezangen, volle bak. Vooral in de Mariamaand was het drommen. Dagelijks brachten pelgrims eer aan de Zoete Lieve Vrouwe. Maar a day in May veranderde in Mayday Mayday: in de jaren zeventig begon het katholicisme een steile neergang.