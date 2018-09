Inwoners mogen meepraten over te maken plan windmolenpark in Rosmalense polder

En in dat laatste zit ‘m nu net de kneep voor de politieke partijen. Want wat is grootschalig: 20, 40 zestig of tachtig windmolens die volgens een studie in het gebied zouden passen? Vast staat dat het college van B en W in beginsel voorstander is van een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Osse polder. Vast staat ook dat een meerderheid van de raad niet tegen een windmolenpark is, maar wel vraagtekens heeft hoe groot dat park dan moet worden. ,,En juist dat willen we nu gaan onderzoeken’’, verdedigde Van der Geld het voorstel waar de gemeenteraad uiteindelijk op dinsdag 9 oktober een beslissing over moet nemen.