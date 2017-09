'Irma is een monster', Bossche moeder Patricia bezorgd om zoon vanwege zwaarste orkaan ooit

LIVEBLOGDEN BOSCH – De zwaarste orkaan ooit. Bij de 46-jarige Patricia Stolzenbach uit Den Bosch lopen de rillingen over haar lijf wanneer ze de televisie aanzet. Haar 23-jarige zoon Kevin viert vakantie in het Caribisch gebied waar op dit moment Irma, de zwaarste Atlantische orkaan ooit, naartoe raast. ,,Mijn zoon en zijn vriendin zijn echt ontzettend bang voor wat komen gaat.”

De verwachting is dat Irma een spoor van vernieling zal achterlaten op meerdere eilanden in het Caribisch gebied. In de afgelopen uren heeft Irma nauwelijks aan kracht ingeboet en is het nog steeds een orkaan van de categorie 5 met maximale windsnelheden van 295 kilometer per uur.

Krachtige wind

Op dit moment beweegt het oog van de orkaan zich richting Sint Maarten, dat al uren heeft te kampen met krachtige wind. Daarna trekt de superorkaan verder naar de Dominicaanse Republiek. In dat land zit Kevin uit Den Bosch, samen met zijn Limburgse schoonfamilie.

Op advies van reisorganisatie TUI moeten zij in hun hotel blijven en alle ramen en deuren sluiten. ,,Als de orkaan niet in kracht afneemt, kunnen de golven in zee tot wel acht meter hoog worden. Geen hotel is daartegen bestand, ik maak me daar erg zorgen over”, zegt Patricia, die via WhatsApp contact heeft met haar zoon.

Een monster

Volgens experts is Irma de meest krachtige storm die ooit op de Atlantische oceaan is gevormd. Sneller dan verwacht kwam hij vanochtend aan op de Caribische eilanden. Op Sint-Maarten schuilen mensen in kelders en badkamers. Verwacht wordt dat ook de Dominicaanse Republiek het woensdagavond lokale tijd flink te verduren krijgt.

,,Dat hele ding is gewoon een monster”, zegt Patricia over de orkaan. ,,Mijn zoon houdt zich groot, maar ik merk aan alles dat hij doodsbang is. Van TUI heeft hij een brief gekregen waarin instructies staan hoe om te gaan met deze storm. Ik zeg het maar gewoon: het was echt een klotebrief om te lezen. Ook bij TUI weten ze dat het daar helemaal mis kan gaan.”

Afwachten

De Bossche heeft voortdurend contact met reisorganisaties om op de hoogte gehouden te worden over de laatste ontwikkelingen. ,,Ik kan niets anders doen dan afwachten. Ik heb tegen Kevin gezegd dat hij zich maar moet opsluiten in het toilet. Daar ben je op zulke momenten het veiligst.”

Behalve extreme wind voorspellen weerkundigen ook veel regenval en overstromingen. Het onheilspellende bericht maakt ook de Nederlandse Femke Neunzig bang. Het is voor het eerst dat ze zulk noodweer meemaakt in de twee jaar dat ze op Saba woont. Haar vriendin Saskia weet nog hoe 22 jaar geleden het dak van haar huis vloog toen orkaan Luis (schaal 4) over het eiland raasde.

Wateroverlast

,,Er waren toen mensen die zich tien uur lang met een matras boven hun hoofd probeerden te beschermen tegen de regen en de wind’’, zegt Neunzig. Ze overweegt om naar het huis van haar schoonouders te gaan. Die wonen in een stenen huis. Al beseft ze dat het bijna kiezen is tussen twee kwaden. Neunzig woont op 2000 meter. De wind zal daar sterker zijn. Haar schoonouders wonen in de bossen, een stuk lager. ,,Maar daar dreigt weer heel veel wateroverlast’’, zegt ze.

Toch is vertrekken van het eiland voor Neunzig geen optie. Het is een kleine, hechte gemeenschap. Iedereen staat voor elkaar klaar. Wil helpen. ‘Dit moeten we samen doorstaan’, klinkt het.

Slecht slapen

Ook op Sint Maarten is vertrekken geen optie voor de vele Nederlanders die er wonen, zoals het stel Wim de Visser en Marjan Lemstra. Vanaf vijf uur lokale tijd vanavond moeten zij binnen blijven. Totdat het noodweer losbarst, proberen ze de belangrijkste spullen van zolder te halen. Het dak is het meest kwetsbaar. ,,En dan proberen we hier beneden maar te overleven’’, zegt Marjan. ,,Het is spannend. Al dagen slaap ik slecht. We hebben één keer een orkaan meegemaakt, maar dat was er een van schaal 2. Toen hing er al geen blad meer aan de boom. Maar dat is volgens buren nog niets vergeleken met wat we nu gaan meemaken.’’

Het ministerie van Defensie heeft inmiddels mariniers op de drie Nederlandse eilanden afgezet voor de eerste noodhulp. Ook zijn er twee marineschepen met hulpgoederen onderweg om die na de orkaan af te leveren.

