Is de Bossche menukaart niet te lang? Keuze uit 17 partijen, een landelijk record

DEN BOSCH - Liefst 17 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. Een landelijk record. Als kiezer word je tureluurs van het stembiljet. Het is het gevoel dat je ook wel eens overvalt in een restaurant: een veel te uitgebreide menukaart. Geen idee wat je moet kiezen, doe de dagschotel maar.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hebben inwoners van Den Bosch de keuze uit 17 partijen. Het is een landelijk record, maar kun je als ongebonden Bosschenaar ook blij worden van zo’n democratische vulkaanuitbarsting? Mwah. Mij bekruipt toch vooral wrevel als ik al die uitpuilende verkiezingsborden zie. Of als er bij thuiskomst wéér een foldertje in de bus ligt.

Waarom moet een liberaalgezinde Bosschenaar kiezen tussen de VVD en Lokaal Liberaal ‘s-Hertogenbosch? Waarom moet een Bossche natuurliefhebber kiezen tussen GroenLinks en de Bossche Groenen? En waarom moest Sjef van Creij, mister Rosmalen, zich losweken van Rosmalens Belang? Waarom probeert kunstenaar Ralph Posset voor de zoveelste keer in de gemeenteraad te komen met een eigen partij? Stellen die mensen hun persoonlijke belang niet boven het algemeen belang van een goed bestuurde stad? Is zo’n landelijk record van 17 partijen niet vooral het resultaat van gekwetste zieltjes en opgeblazen ego’s ?

Dynamiek

Absoluut niet, zegt Judith Hendrickx, lijsttrekker en enig raadslid van de Bossche Groenen. Ze protesteert tegen het idee dat ze een ‘splinterpartij’ aanvoert, een afsplitsing van GroenLinks. Zeker: tot 2009 zat Hendrickx voor GroenLinks in de gemeenteraad. ,,Maar ik heb me niet afgesplitst, ik ben uit de partij gezet.” Het conflict van toen ging over de parkeergarage aan de Hekellaan, die inmiddels al weer 2,5 jaar open is. Wordt het niet tijd dat alle groene politici het conflict bijleggen en de krachten bundelen?

Gaat niet meer gebeuren, zegt Hendrickx. In plaats van het risico dat het lokaal bestuur versnippert, doet zij een vrolijke constatering: er zit volop ‘dynamiek’ in het politieke landschap. ,,Je moet niet bang zijn voor verandering. De traditionele partijen – en daar hoort ook GroenLinks bij- zijn allemaal naar het centrum van de macht gekropen. Ze hebben zich vervreemd van hun achterban. Nieuwe, lokale partijen zijn daar een reactie op, die slaan weer bruggen tussen burgers en het stadhuis. Rutte en Pechtold roepen kiezers op om niet op een lokale partij te stemmen. Dat is ondemocratisch, het komt voort uit pure angst. Ik vind het fantastisch dat je in dit land gewoon een eigen partij op kunt richten, er zijn genoeg landen waar dat niet kan.”

Waar het na de verkiezingen vooral op aankomt, is samenwerken, betoogt Hendrickx. Voor haar is het dan geen enkel probleem om dan met GroenLinks samen te werken, alleen de PVV sluit ze bij voorbaat uit.

Nachtmerrie

De gemeente Den Bosch werd de afgelopen jaren bestuurd door een college van burgemeester en wethouders dat leunde op vijf partijen. Politieke insiders verwachten dat er na de komende verkiezingen wel zes of zeven partijen nodig zijn voor een coalitie. En het kan ook zo maar gebeuren dat de 39 gemeenteraadszetels straks verdeeld worden over veertien of vijftien partijen. Of beter: partijtjes.

,,Dat lijkt me een nachtmerrie”, zegt VVD-lijsttrekker (en wethouder) Jan Hoskam. Waarom? Er zullen ‘ellenlange vergaderingen’ nodig zijn voor er een compromis kan worden gesloten. Een stroperig stadsbestuur dat belangrijke besluiten voor zich uitschuift: dat is de vrees van Hoskam. Tegelijkertijd put hij hoop uit de ervaringen van de laatste jaren. ,,Met vijf partijen hebben we toch veel kunnen bereiken. Als je maar goed samenwerkt.”

Niettemin is Hoskam niet afkerig van een kiesdrempel, waarbij partijen pas in de gemeenteraad komen als ze een minimaal percentage van het aantal stemmen hebben behaald. Dat er zeventien partijen meedoen aan de verkiezingen in Den Bosch noemt Hoskam ‘frappant’, maar hij weigert om iets lelijks te zeggen over nieuwe partijen. Ook niet over Lokaal Liberaal ’s Hertogenbosch, waar de eerste en de derde positie worden ingenomen door twee mensen die tot oktober nog voor de VVD in de gemeenteraad zaten (Gerdien de Wal en Henry Liebregts).

Po litiek spelletje

De Wal zelf zegt dat ze zich niet door haar eigen ego heeft laten leiden toen ze besloot tot de oprichting van een nieuwe partij. ,,Het gaat om het belang van de stad. Ik ben en blijf liberaal, maar ik wil de oude politiek opzij zetten. Iedere partij die daarbij wil helpen, is welkom.” Ook de VVD? ,,Jazeker”. De Wal ontstak in woede toen ze bij de VVD op de dertiende plaats van de kandidatenlijst werd gezet. ,,Anderen zeiden dat ik ‘wethouderwaardig’ was, zij vonden me een goede concurrent voor de lijsttrekker. Ik ben slachtoffer geworden van een politiek spelletje.”

Op het Bossche stembiljet is Rosmalenaar Sjef van Creij hekkensluiter. De garagehouder stapte in 2016 uit Rosmalens Belang en ging daarna verder met gewoon ge-DREVEN. Wie beide verkiezingsprogramma's leest, zal opmerkelijke verschillen zien, zegt Van Creij. ,,En bovendien is er een groot verschil tussen wat je zegt en wat je doet." Een kiesdrempel, zoals VVD'er Hoskam oppert, ziet Van Creij niet zitten: ,,Dan beperk je de kiezer te veel. Zoals het nu is, is het prima".