Jack Mikkers laat 'zich niet gek maken' door onthullende reconstructie BD

Wind op de 'poeppert' medebepalend bij duivenrace De Maasbode

17 september VELDDRIEL - Het wordt op deze zondagmiddag weer ouderwets nagelbijten bij Dierensportcentrum 't Laar aan de Laarstraat in Velddriel. De grote vraag is welke jonge doffer of duivin als eerste zal terugkeren uit Maastricht. Ook de exacte eindtijd is interessant. Op beide zaken kan worden gewed c.q. gegokt. Om in vakjargon te spreken: zal de wind op de 'poeppert' de wedstrijdduifjes vleugels geven?