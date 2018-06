Jagers en kattenbeschermers gaan samen iets doen aan zwerfkatten in Brabant

De stichting Zwerfkatten Nederland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gaan overleggen of ze gezamenlijk iets kunnen doen aan het verminderen van het aantal zwerfkatten in Brabant. Bijvoorbeeld door samen te gaan lobbyen bij provincie en gemeenten voor beter beleid. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een spontaan wandelgangenoverleg in de Bossche Rechtbank gistermiddag.

Geen zaak

Het overleg vond plaats nadat een zitting waarin de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Geldropse Stichting Straatkat tegenover elkaar stonden, binnen twee minuten was afgeblazen. De landelijke Stichting Zwerfkatten was daarbij als toehoorder aanwezig. De bestuursrechter constateerde dat de jagers helemaal geen zaak hadden.

De kwestie is aldus: De Geldropse straatkat-stichting vangt verwilderde katten, zo'n 600 per jaar. Die worden nagekeken en gesteriliseerd of gecastreerd. Als ze nog enigszins tembaar zijn gaan ze via bij de stichting aangesloten gastgezinnen of asiels naar een nieuw baasje. Dat lukt bij 40 procent van de katten. De rest wordt teruggebracht naar de plek waar ze gevangen zijn.

Ontheffing

En daar wringt de schoen bij de jagers. Vooral als katten teruggeplaatst worden in gebieden waar gejaagd mag worden. Want katten jagen ook. Volgens de jagersvereniging vangen in heel Nederland 135.000 katten jaarlijks 1,2 miljoen prooidieren. Stichtingen zoals de Geldropse moeten bij de provincie een ontheffing vragen van het verbod om katten uit te zetten. De laatste ontheffing werd voor een jaar verleend. De jagersvereniging wilde dat nu met een rechtsgang verlenging voorkomen.

Maar wat jagers-jurist niet in de gaten had, was dat de ontheffing bijna twee weken geleden al verlopen was. Dat stelde de -verbaasde- rechter wel direct vast. En dus lag er geen provinciebesluit waartegen geprocedeerd kon worden en de zaak werd afgehamerd.

Quote Toen ook nog bleek dat jagersju­rist Jeroen Hoefnagels zelf een poes heeft die Sientje heet, leek een coalitie gevormd.

Beteuterd

Eenmaal op de gang stonden de partijen - al naar gelang hun belang - een beetje beteuterd of geamuseerd naar elkaar te kijken. En toen kwam onder aanvoering van Carien Radstake van de Stichting Zwerfkatten Nederland ter plekke overleg op gang. Er bleek overeenstemming: over een gezamenlijk doel (minder verwilderde katten) en over beter en actiever provinciaal en gemeentelijk beleid (baasjes verplichten en stimuleren hun poezen te chippen, te steriliseren en 's nachts binnen te houden).

Sientje