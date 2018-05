Jazz in Duketown wil Nederland veroveren

Wereldvoed­sel­dag met evenement in Den Bosch

16:01 DEN BOSCH – De Wereldvoedseldag op 16 oktober van dit jaar is in Den Bosch. De gemeente wil de (inter)nationale dag, waarbij sprake is van één centrale locatie in het land, koppelen aan het We Are Food-thema van de Brabantse keuken, wat in dezelfde oktobermaand op het programma staat.