JBZ-arts Van Munster gaat zijn patiënten verschrikkelijk missen: 'Ik had het mooiste vak van de wereld'

,,Ik heb, hád, het mooiste vak van de wereld. Patiënten proberen vooruit te helpen, de hele dag omgaan met mensen. Er is geen dag geweest dat ik met tegenzin naar het ziekenhuis ging.” Sterker, Van Munster is zo’n arts van wie het spreekuur altijd flink uitliep. ,,Maar geen patiënt vond het erg, ze wisten dat ik daarna ook alle tijd voor hén had.”

Buikpijn

Maar nu stopt hij ermee. Hij moet, want vorig jaar werd de dokter zelf ziek. ,,Ik had al een tijd last van buikpijn. Was al geopereerd voor een darmperforatie, ontstaan door een satéprikker na een vrolijke avond. Maar ik knapte niet op. Ik bleef buikpijn houden en na een ct-scan stond niet veel later de arts in mijn spreekkamer waar ik net met een patiënt zat. Ik moest onmiddellijk geopereerd worden. Darmkanker. Inmiddels gaat het weer goed, maar het betekent wel een vervroegd einde van mijn loopbaan.”