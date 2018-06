JBZ Den Bosch betreurt verkeerschaos: parkeergarage dinsdag weer deels open

'Boos­heid' Bossche onderne­mers­ver­e­ni­ging weg: nu steun voor paal Postel­straat

17:01 DEN BOSCH - Het onlangs benoemde bestuur van ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch denkt heel anders over de zogenaamde dynamische paal waarmee de gemeente de Postelstraat bij de Vughterstraat wil afsluiten voor verkeer. Peter Claessen, tot eind maart voorzitter van 'Hartje', zei eind vorig jaar in het Brabants Dagblad 'heel boos' te zijn over de maatregel.