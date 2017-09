Jeroen Boschjaar levert 153 miljoen euro op

Ruim half miljoen euro opgehaald bij Swim to Fight Cancer in Vught: 'Groot feest met lach en traan'

17 september DEN BOSCH/VUGHT – De derde editie van 'Swim to Fight Cancer' heeft voorlopig bijna 519 duizend euro opgebracht. Dat is meer dan twee jaar geleden. Het Bossche evenement, met ruim achthonderd zwemmers, werd zondag in Vught gehouden. De organisatie van Swim To Fight Cancer spreekt van een groot succes. ,,Een groot feest met een lach en een traan op het strand van de IJzeren Man.”