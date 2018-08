'Jihadmoskee' in Amsterdam moet per direct dicht, oppert Rosmalense politica Van Toorenburg

Bossche toerist (21) valt na stappen van 'slecht verlichte' stadsmuur in Kroatië en overlijdt

15:10 DEN BOSCH/ZADAR - Een Nederlandse toerist is overleden in de Kroatische stad Zadar nadat hij van een stadsmuur was gevallen. Het gaat om een 21-jarige man uit Den Bosch, meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Brabants Dagblad.