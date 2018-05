John Scofield laat snaren dansen tijdens Jazz in Duketown: 'Wat een artiest!'

DEN BOSCH - De 45ste aflevering van Jazz in Duketown herbergt enkele grote namen, onder wie de Amerikaanse jazzgitarist en componist John Scofield. Zaterdagavond op de Markt speelde hij nummers van zijn laatste CD Country for old man.

Werk dat tijdens zijn huidige tour door tal van Europese landen centraal staat. Het Bossche publiek reageerde aanvankelijk wat ingetogen. Gaandeweg het optreden steeg echter de waardering, uitmondend in een respectvol geklap.

Met de betrouwbare steunpilaren Gerald Clayton (piano, hammond), Bill Stewart(drums) en Vicente Archer (contrabas) aan z'n zijde liet Scofield snel en onbekommerd zijn snaren dansen. Niet zelden leek het erop alsof-ie navigeerde op de automatische piloot. Immers de keren dat hij behoefte had om visueel controle uit te oefenen op zijn grepen waren vrij schaars. Op de meeste momenten keek de 66-jarige virtuoos minutenlang recht het publiek in, vergezeld met een zelfverzekerde en tevens gepassioneerde uitstraling.

Het kwartet bracht in bijna anderhalf uur tijd niet meer dan zes nummers op de planken, waardoor de gemiddelde duur per compositie ongeveer op één kwartier uitkwam. Saillant detail: I am so lonesome I could cry, het vierde nummer dat al in 1949 is uitgebracht door Hank Williams, duurt oorspronkelijk niet langer dan drie minuten.

"Wat een artiest! Scofield heeft samengewerkt met grootheden als Herbie Hancock, Chet Baker en Miles Davis, en dat is te merken. Ik heb hem overigens al tweemaal eerder gezien; beiden keren op het North Sea Jazz Festival. De nieuwe CD spreekt me aan, niet in de laatste plaats omdat het een combinatie van jazz en country betreft. Scofield is nooit te beroerd om zijn muzikale grenzen uit te breiden", reageerde Harrie van den Meerendonk uit Den Bosch. "Zelf ben ik toetsenist van de formatie LaFuJa, een afkorting die staat voor latin, funk en jazz. Morgen spelen we in café Het Warm Onthaal in de Hinthamerstraat. Dus komt allen kijken!", aldus Van den Meerendonk.

Zijn metgezel Marcel Weijtenburg was vooral onder de indruk van drummer Bill Stewart. "Hij is erg veelzijdig en is in staat het publiek snel op sleeptouw te nemen. Tja, door hem swingen sommige nummers als de neten. Zelf ben ik drummer van de formatie Papajazz. Toevallig spelen óók wij morgen, maar dan bij Roels in de Korte Putstraat".