Jongen (14) laat hond uit op rollerskates en wordt zomaar in elkaar geslagen in Den Bosch

Festival Cement blijft maar doorgroeien

17:22 DEN BOSCH - Minister Ingrid van Engelshoven (D66) wees er deze week in haar beleidsplannen voor Cultuur nog maar eens op. Met name jonge cultuurmakers zijn zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur van Halbe Zijlstra in het eerste kabinet Rutte. Net als haar voorgangster Bussemaker (PvdA), trekt ook Van Engelshoven extra geld uit voor talentontwikkeling.