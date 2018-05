José Tax (73) overleed nadat wiel op haar auto viel, trucker 'kon niet zien dat moeren los zaten'

Video Eerst kickboksga­la 'Boks Ouwe' in Den Bosch goed voor bijna 400 bezoekers

13 mei DEN BOSCH - Trots houdt Dean van 'Team van der Stam' uit Waalwijk zijn zilveren beker omhoog. ,,Die is voor mama. Het is vandaag niet voor niks moederdag." Bijna zeventig deelnemers en deelnemertjes van twintig sportscholen uit heel Nederland en zelfs België ontmoetten elkaar gisteren in de ring bij het eerste kickboksgala 'Boks Ouwe' in sporthal De Schutskamp in Den Bosch.