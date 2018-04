Jubileumconcert Gemengd Koor 's-Hertogenbosch brengt volop variatie

Het publiek kreeg een gevarieerd en tegelijkertijd evenwichtig programma aangereikt, waarbij uiteenlopende muziekstijlen zich openbaarden. Het uit circa negentig zangvogels bestaande koor onder leiding van dirigent Henk van der Sanden opende onder muzikale begeleiding van de vaste pianist/organist Rein Boeijen met I have a dream. Een knipoog naar de befaamde toespraak van Martin Luther King die precies een halve eeuw geleden vermoord werd.

Indirect sloeg de titel op de vrije repertoirekeuze van de individuele koorleden, aangezien normaal gesproken Van der Sanden en het bestuur in gezamenlijk overleg het menu samenstellen. "We proberen altijd het publiek te verrassen met een zo breed mogelijk programma. Voor de individuele koorleden is het telkens een kwestie van 'geven en nemen', immers smaken verschillen.

Over het algemeen zit ons repertoire op de lijn van zowel licht klassiek en operafragmenten als de méér eigentijdse genres", deed voorzitter/tenor Inno van Riemsdijk vooraf nog uit de doeken. "Op het zingen van onvervalste pop- en rocknummers zul je ons niet snel betrappen, wél op het vertolken van muziek die daar dicht tegenaan schuurt. Met als aanvulling dat we in principe openstaan voor bijzondere experimenten. Ter illustratie zijn we in 2012 tijdens het Bevrijdings- en veteranenconcert een een-tweetje aangegaan met rapper Oktay Maden."

Over afwisseling gesproken: tijdens het jubileumconcert rolden La Vergine Degli Angeli van Giuseppte Verdi en het (afsluitende) Paaskoor uit de opera Cavaleria Rusticana van Pietro Mascagni voorbij, maar ook Only Time (Enya), Dry your Eyes (Neil Diamond) en memory (uit de musical Cats).

Het Gemengd Koor 's-Hertogenbosch is in 1958 opgericht als PTT Gemengd Koor. In 1995 voltrok zich de 'verzelfstandiging', waarna de huidige naam een feit werd. In de loop der tijd heeft het koor, dat wekelijks op de dinsdagavond repeteert in sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel, al een aardig curriculum vitae opgebouwd.

Een van de hoogtepunten tot nu toe was ongetwijfeld het optreden met Ramses Shaffy en Liesbeth List tijdens het World Press Photo Gala in 1987 in het Amsterdamse Concertgebouw. En in 1993 in Cardiff trad het mannelijke deel op met niemand minder dan Shirley Bassey. Het koor heeft overigens al in verschillende Europese landen zijn kunsten vertoond. Medio juni staat een nieuw avontuur te wachten in het Zwitserse Kloten, waar een interessante samenwerking wordt aangegaan met Swissair Voices.