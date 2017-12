Juf Marcia is onderweg naar Arie Slob: 'Hopelijk hoort hij me'

Merel van Beers

De 44-jarige lerares had de bijeenkomst in De Muzerije zelf georganiseerd om te horen wat haar stakende collega's willen, maar eigenlijk weet ze prima welke boodschap ze wil overbrengen in Den Haag. Meer geld dat anders moet worden besteed. ,,De werkdruk oplossen met klassenassistenten is niet de weg. Er moet echt meer geïnvesteerd worden in goede leraren. Meer kwaliteit. Zodat we het passend onderwijs ook echt kunnen laten slagen."

Want nu is het dweilen met de kraan open. Leraren zijn overspannen. Het aantal ziekmeldingen is hoog en kan niet meer worden opgelost met invalkrachten. Dat maximum is bereikt in Den Bosch, dankzij de flexwet. ,,Sommige scholen hebben zelfs al klassen naar huis moeten sturen omdat er geen leraar voor ze is", weet Marcia.

Quote Misschien zouden we klassen naar huis moeten sturen Juf Carla

Op het Sparrenbos vallen ze terug op gepensioneerde leraren. Andere scholen verdelen de klassen over de rest van de school of vraagt de conciërge of collega's uit het management op de klas 'te passen'. ,,En daar wordt het onderwijs echt niet beter van", beseft Milon van Dommelen (lerares Sparrenbos) Bij het Rondeel hebben ze ook nog geen klassen naar huis gestuurd. ,,Maar misschien zouden we dat eens moeten doen", reageert juf Carla. Dan worden de mensen misschien wakker, want dat er nu voor de tweede keer gestaakt moet worden voelt erg wrang. ,,Het komt niet aan in Den Haag lijkt het wel", denkt Ilse van den Bogaert (groep 7 van KindCentrum Westerbreedte). Maar dáár ligt de taak voor juf Marcia van basisschool 't Schrijverke in de Maaspoort vandaag. ,,Hopelijk hoort'ie me".

Volledig scherm De 'boodschappen' die Marcia verzamelde vanochtend in De Muzerije © Merel van Beers/BD