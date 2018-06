Julius van Hulst (16) uit Empel twee maal jeugdkampioen op NK roeien

Optreden Shirma Rouse (The voice of Holland) in Bossche Azijnfa­briek

11:30 DEN BOSCH - Shirma Rouse verzorgt op 27 juni vanaf 20.30 uur een optreden in Podium Azijnfabriek. Het concert in het gebouw aan de Bossche Bethaniestraat is onderdeel van de Jazzkapelreeks. Behalve Rouse zijn er de komende maanden optredens van onder meer het Tommaso Perazzo Trio, Catch of the Day en Eric Vloeimans & Tuur Florizone.